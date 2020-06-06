سلبية المسحة الثانية لموظف مكتب محافظ الغربية

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالغربية، أن المسحة الثانية لموظف بمكتب محافظ الغربية، المصاب بفيروس كورونا، والمحتجز من الخميس الماضي، في صدر المحلة، جاءت سلبية.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الموظف وصل مستشفى صدر المحلة، يوم الخميس الماضي، وتم خضوعه لمسحة pcr، وجاءت إيجابية، وبناء عليه تم حجزه في المستشفى، وصباح الخميس، خضع لمسحة أخرى، وجاءت نتائجها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سلبية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي، صادر عن محافظة الغربية، أن التحاليل النهائية للموظف جاءت سلبية، مؤكدا أن سلامة المواطنين، تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها موخرا، مستمرة في متابعة مستشفيات العزل، وكذلك متابعة دائمة لكل الإجراءات اللازمة، للحد من فرص انتشار الفيروس، والتصدي لهذه الأزمة العالمية.