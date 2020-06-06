محافظ الغربية: تطوير سور مصنع لتدوير القمامة بالمحلة خلال 6 أشهر

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الإقليم بالضرورة التنسيق الكامل مع رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة لإنشاء وتطوير سور مصنع لتدوير القمامة بطريق " طنطا – المحلة " الدائري حفاظا على صالح العام وفق معايير النظم البيئية.

جاء ذلك وفق برتوكولا دشن بنوده بين ديوان محافظة الغربية وزارتي البيئة والإنتاج الحربي لبدء وضع أليات التطوير وتركيب خطوط التدوير الإنتاج والغربلة القمامة وفق معايير والنظم البيئية خلال جدول زمني محدد بنحو 6 أشهر على الأكثر.

من ناحية أخري أكد الدكتور احمد عطا ، نائب محافظ الغربية أنه تم البدء في أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة وسط المدينة العمالية .

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات ، موضحا اسناد اعمال تطوير المصنع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث يتوقع ان تنتهي كافةً أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور .

جدير بالذكر ، ان الدكتور أحمد عطا ، قد تراس اجتماعا مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى علي تحديد جدول زمنى للأعمال بمصنع المحلة الكبرى خلال الفترة القادمة شامل مواعيد إنهاء التعاقد للإستيراد والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ، بما يضمن وصع خطة لإستيعاب كميات القمامة اليومية خلال مدة المشروع فى المرحلة المقبلة .