حفتر من قصر الاتحادية: تركيا تريد حصار ليبيا ومصر

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال القمة الثلاثة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، المنعقدة بقصر الاتحادية إن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق تم التوقيع عليه مؤخرا لاستباحة أراضي الدولة الليبية برا وبحرا وجوا، مما أثر سلبا على وحدة واستقرار ليبيا والأمن القومي المصري.

وأضاف حفتر أن تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.

وتابع حفتر أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعاطت بإيجابية وملتزمة بمخرجات برلين، وشاركت في المحادثات، و"شاركت في 5 محطات تفاوضية مهمة وبدرجة عالية من المسؤولية لإخراج وطننا وشعبنا من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وكان الطرف الثاني في كل محطة يضرب بالتزماته عرض الحائط نتيجة لسيطرة الميليشيات الإرهابية على قراره السياسي".