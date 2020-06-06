عاجل.. حفتر: مصر تدعم الجيش الوطني لطرد المرتزقة من ليبيا

قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال القمة الثلاثة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على دعوتكم لزيارة مصر الشقيقية واشكركم على كرم الضيافة".

حفتر: "الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك

واستكمل حفتر: "نقدر الجهود المبذولة التي قمتم وتقومون بها في دعم الجيش الوطني الليبي في محاربته للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وطرد المرتزقة من ليبيا تحقيقًا لأمان الشعب الليبي، بما يعود على دور الجوار بالاستقرار والسلام".

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الليبية: "الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك من بلادنا، الزاعمين باسترداد إرث أسيادهم العثمانيون، اللذين احتلوا دول حوض المتوسط".

حفتر: نستشهد بدور الشقيقة مصر في دورها في محاربة الإرهاب ونقدر دورها بدعم أشقاءها العرب

وتابع حفتر: "هنا نستشهد بدور الشقيقة مصر في دورها في محاربة الإرهاب ودورها المهم في دعم أشقائها العرب في كل القضايا التي تصب في مصلحة الأمة العربية والإسلامية أمنها الإقليمي".