الإنسانية لا تتجزأ.. مسلمون يتطوعون لدفن متوفى مسيحي بكورونا بالأقصر

دفن فريق من متطوعي مبادرة تغسيل وتكريم وفيات فيروس كورونا بالأقصر متوفى مسيحي، وذلك في المقابر الخاصة بعائلته بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

وقال علي عبود القرعاني، مؤسس مبادرة التكريم، إن أحد الأشخاص من مستشفى إسنا اتصل به، وأبلغه بوجود حالة وفاة لشخص مسيحي إثر إصابته بكورونا، ولا يوجد أحد من عائلته لاستلام الجثة، ومن ثم دفنها.

وأضاف "القرعاني"، أنه على الفور قام بالاتصال بأحد الأعضاء المسيحيين في مبادرته لاستلام الجثة، لكن تبين اعتذاره من خلال اتصال نجل المتوفى، لذا قرر أن يذهب ويستلم الجثة بنفسه.

وتابع أنه اتجه بالجثة إلى مقابر دير الشهداء بقرية القرايا بصحبة نجل المتوفى، وتم إنزال الصندوق الحامل للجثة للمقبرة، وتم الدفن في حضور الأنبا متاؤوس راعي الكنيسة بالقرايا، الأمر الذي جعله يقدم تبرعًا كمساهمة في مبادرة تكريم الموتى بالمحافظة لشراء مستلزمات وقاية للفريق.