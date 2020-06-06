صور.. تعافي 30 شخصا من كورونا بمستشفيات الأقصر

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، اليوم السبت، مغادرة 23 متعافيا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين بينهم 3 حالات كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتين لمسنين تجاوزت أعمارهما ما بين السبعين والثمانين عاما، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

في ذات السياق أعلن الدكتور وليد عرابي، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، اليوم، خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد عرابي، استمرار تقديم أقصى الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال توفير الأدوية العلاجية المدرجة بالبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، هذا إلى جانب العلاج بالتغذية، ومساعدة المرضى على التعافي من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتحفيزهم نفسيًا للتغلب على المرض.

كما أعلن بنك الدم الإقليمي بالمحافظة البدء في الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف التنسيق معهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد الذي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.

وأكد مدير البنك أنه كان هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعت إدارة البنك على استكمال التواصل مع كل متعافي يصلح للتبرع، حيث ناشد البنك أي مواطن متعافي خارج من مستشفيات العزل ضرورة التواصل مع مسئولي البنك:- (01008567183 – 01004579996).