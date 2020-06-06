"الحياة اليوم" يقدمه لبنى عسل ومصطفى شردي بفورمات وديكور مختلف

يعود برنامج "الحياة اليوم"، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي محمد مصطفى شردي، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهر ونصف بمناسبة شهر رمضان واجازة عيد الفطر.

كما يتولى الإعلامي حسام حداد تقديم حلقة آخر الأسبوع من البرنامج مساء يوم الجمعة، فيما يبدأ البرنامج بموعده في السابعة مساءً، ومن المُقرر ظهور "حداد" على الشاشة فور تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ويعود البرنامج بشكل وفورمات مختلفة تتواكب مع صناعة الإعلام الحديثة، حيث سيتم إضافة فقرات تتم عبر الأقمار الصناعية وسائل الاتصال الحديثة مثل سكايب وزوم، وأيضا إضافة بعض الفقرات الفنية والمنوعة وتناول اهتمامات الجمهور على السوشيال ميديا.

وكان قد أعلن المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام الكاتب الصحفي محمد شردي إلى فريق مقدمي برنامج الحياة اليوم، المقرر عودته على قناة الحياة بشكل يومي على مدار الأسبوع، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.