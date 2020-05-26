فيديو.. قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء وتصرخ وتترك الاستديو

ظهر إبراهيم السمان مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، وهو معه قرد، صحبه معه في بعض الحلقات.

وتعرضت الإعلامية لبنى عسل، لموقف محرج على الهواء، وذلك عندما استضاف الفنان إبراهيم السمان، مقدم برنامج "كريزي تاكسي"، الذي كان يعرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان.

وبدأت لبنى عسل باللعب مع القرد، وبعد فترة من الوقت، انفعل القرد وهاجم لبنى عسل، وكاد أن يتسبب فى إصابتها، وعلى الفور صرخت لبنى عسل وتركت الاستوديو، وخرج المخرج بفاصل اضطراري، بعد أن غادرت لبنى الاستوديو وهى تجري.