محافظ المنوفية يصدر قرارا بشأن مخالفات البناء

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، توجيه رقم (44) أوضح فيه أن يقتصر القرار المشار إليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ولا يسري تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم استمرار استصدار تراخيص البناء بها.

كما أشار إلى اقتصار القرار على المباني السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة، كما أكد على استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والالتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها، وفي ضوء صدور القرار رقم (838) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر.