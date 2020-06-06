مطرانية نقادة تشكل لجنة طبية لمساندة مرضى كورونا والمشتبه فيهم

أعلنت مطرانية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، عن إنشاء لجنة للمشورة والمساعدة للظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات الأنبا بيمن أسقف الإيبارشية.

وقالت المطرانية في بيان لها، إن اللجنة تتكون من عدد كبير من الأطباء لمساندة مرضى كورونا والمشتبه فيهم، كما تم عمل لجنة من ثلاث أطباء لكي تتواصل مع الأطباء للمساندة.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو الجاري، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.