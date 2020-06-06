الرئاسة: موقف مصر من القضية الليبية ثابت

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال المباحثات المغلقة التي عقدها، أمس، مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المنتخب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي على الموقف الثابت للدولة المصرية تجاه القضية الليبية، والذي يصب في إطار واضح وهو عودة ليبيا لأصحابها الأصليين.

وشدد على أن مصر هدفها الرئيسي مصلحة الدولة والشعب الليبي ويجب أن تسمو فوق أي اعتبار، كما شدد الرئيس على أن مصر لم ولن تقم بأي اتصالات أو اتفاق أو تنسيق مع أي طرف على حساب المصلحة الليبية.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن المشير حفتر أطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على تفاصيل الوضع الميداني في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة بالمناطق الجغرافية المختلفة بليبيا.