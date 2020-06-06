حفتر يطالب السيسي بإلزام تركيا بالتوقف عن نقل المرتزقة إلى ليبيا

وجه المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، المنعقدة بقصر الاتحادية رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حفتر: "أنتم ياسيادة الرئيس امتداد للجهود العظيمة التي تكثل القوة والصلابة والحرية والرغبة في العيش الكريم لشعبكم والشعوب العربية كافة، ومن هنا جاء دعمكم للأشقاء الليبيين".

وأضاف حفتر أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في إمداد حكومة الوفاق غير الدستورية بمزيد من الأسلحة والمرتزقة، كما أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا في ظل تباين المصالح بين أغلب الدول المنخرطة في هذا الصراع، وهو مايمكن أن يؤدي لإطالة أمد الصراع بشكل أكبر واستبعاد الحلول السياسية التي تؤدي لإعادة بناء الدولة الليبية.

وطالب حفتر السيسي بالعمل على بذل جهود أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة لليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها، فخطر وجودهم لا يقتصر على أمن ليبيا بل يمتد لدول الجوار والمنطقة.