السيسي يدعو الأمم المتحدة إلى استئناف الحوار بين الأطراف الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة القاهرة تشهد اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "تتطلع مصر لاضطلاع كل الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا في إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

وتابع: "كما أدعو إلى اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكل الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلين عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية بالتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف في طريق لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي".