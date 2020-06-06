السيسي: مبادرة القاهرة تدعو لوقف إطلاق النار بليبيا اعتبارا من بعد غد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مبادرة القاهرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارًا من الساعة 600 بعد غد الموافق الإثنين 8 يونيو 2020، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

الرئيس: إعلان القاهرة يتضمن استكمال أعمال المسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي: "إعلان القاهرة يتضمن أيضًا استكمال أعمال المسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل مبادرة القاهرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".

الرئيس عن إعلان القاهرة: يحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميلشيات على مقدرات ليبيا

وتابع الرئيس السيسي: "تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عام لكل أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في البلاد للمرة الأولى من تاريخ البلاد، والانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كل المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميلشيات على مقدرات الدولة".