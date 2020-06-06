مصدر طبي إيراني يكشف موعد انحسار "كورونا" في طهران

استبعدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ايران مينو محرز، تراجع حدة تأثير فيروس كورونا في البلاد ما لم يصاب قرابة 70% من السكان في اعلى معدل، وأوضحت بصفتها متخصصة في الأمراض المعدية أنه كلما تزداد عدد المصابين فإن أعراض المرض تتغير وتتفاقم.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، قالت محرز حول امكانية تراجع حدة الفيروس في البلاد "وفق منظمة الصحة العالمية فإن قرابة 40% على أقل تقدير الى 70% في أعلى معدل من الشعب الإيراني يصابون بكورونا عندها ستتراجع حدة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 75 حالة وفاة إضافية و2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تواصل إيران استئناف الأعمال تدريجيا منذ 11 أبريل الماضي في أجزاء من البلاد، قبل انحسار الفيروس أو على الأقل افرض تدابير أكثر صرامة.