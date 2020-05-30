طهران تدين قرار إلغاء الإعفاءات الأساسية عن التعاون الدولي النووي

أدانت الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات الأساسية عن التعاون الدولي النووي مع إيران واعتبرته انتهاكا صارخا للقرار الدولي 2231 وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية، اليوم، "إلغاء واشنطن الإعفاءات عن التعاون الدولي النووي مع إيران انتهاك صارخ للقرار 2231 وميثاق الأمم المتحدة، وندين ذلك بقوة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن قرار إلغاء الإعفاءات يتغاضى عن حقوق إيران الذاتية ويخل بالنظام الدولي.

ولفت البيان إلى أن طهران ستتابع عن كثب التداعيات السياسية والفنية للقرار الأمريكي، وستتخذ خطوات عملية وقانونية في إطار الاتفاق النووي، في حال تسبب في التأثير سلبا على حقوقها النووية.

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مؤخرا أن الولايات المتحدة ألغت الإعفاءات من العقوبات الأمريكية التي تستفيد منها بعض الشركات الأجنبية العاملة على المشاريع النووية في إيران، ما عدا المفاعل الأول لمحطة بوشهر، والذي جرى تمديد استثنائه لمدة 90 يوما.