بعد ظهور إصابات بكورونا.. تعقيم المستشفى المركزي ومبنى الكهرباء بسيوة

انطلقت فرق الطوارىء بسيوة، اليوم السبت، لتعقيم المستشفى المركزي ومبنى هندسة الكهرباء، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشهدت واحة سيوة حالات اشتباه وإصابة بفيروس كورونا، ونُقلت الحالات المصابة إلى مستشفى النجيلة للحجر الصحي، واتخذت فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح الإجراءات الاحترازية لعزل المخالطين، وفُرض كردون على منزل إحدى الحالات في قرية "بهي الدين"، حيث عُزلت حالات وتم متابعتها بالكشف اليومي.

وقال اللواء وفائي الحصيوي رئيس مجلس مدينة سيوة، إن فرق الطوارىء تنفذ خطة يومية لأعمال الرش للمبانل والمنشآت العامة والحكومية، إضافة إلى نظافة الأحياء والقرى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات اللحترازية للوقاية من فيروس كورونا.