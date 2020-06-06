اكتمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم، على عدة ترشيحات من رئيس الوزراء بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزاري.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، بدأ المجلس بدأ جلسته ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قدم مرشحي ما تبقى من حقائب شاغرة، واكتملت حكومة مصطفى الكاظمي بتصويت المجلس على سبعة.

وجرى التصويت بالموافقة على فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وإحسان عبد الجبار للنفط، وللهجرة إيڤان فائق، ووزارة التجارة علاء حسن، والعدل سالار عبدالستار، وتولى حقيبة وزارة الثقافة حسن ناظم، وتولى محمد عبد الكريم وزارة الزراعة.