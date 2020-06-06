رغم أزمة كورونا.. كنائس سوريا تفتح أبوابها للمصلين غدا

أصدرت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، اليوم، بيانا أعلنت فيه إعادة فتح الكنائس فى سوريا، غدًا، عيد "العنصرة"، ومن المقرر إقامة القداسات والمناسبات واستئناف الأنشطة الرعوية تدريجيا والعودة لإقامة المعمودية والزواج والجنازات.

يأتي ذلك مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، وإعادة فتح المرافق الحيوية في سوريا، وسط الإجراءات اللاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يأتي ذلك مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، وإعادة فتح المرافق الحيوية في سوريا، وسط الإجراءات اللاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويتزامن هذا القرار مع تصريحات علياء الأسد، نقيب صيادلة دمشق، عن حقيقة الوضع الدوائي الراهن في البلاد ، مؤكدة وجود نقص حاد في بعض الأدوية النوعية، موضحة أن النقابة في سوريا على تواصل مستمر ومباشر مع شركات الأدوية من أجل تغطية النواقص من المواد، في سبيل العمل على سد احتياجات السوق.

يذكر أن الصناعة الدوائية التي تعتبر أحد أهم أعمدة المجتمع السوري تتعرض كغيرها من الصناعات لتداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وذلك في ظل الهبوط الحاد لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.