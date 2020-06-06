أخبار البنوك.. طريقة تفعل بطاقة الخصم المباشر من الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات مختلفة لعملائه ما بين القروض والبطاقات الائتمانية وشهادات الإدخار والودائع، وغيرها.

وتستعرض "الوطن" طريقة تفعيل بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك أو الاتصال بخدمة العملاء، كالتالي:

ادخل بطاقة الخصم المباشر.

ادخل أي 4 أرقام، ثم اختار اللغة.

تظهر رسالة البطاقة غير مفعلة، اختر إنشاء كود التفعيل.

اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم ادخل رقم الموبايل المسجل لدى البنك لإرسال كود التفعيل.

ادخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام.

ادخل الرقم السري الجديد مرتين.

وبذلك تفعل بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري.