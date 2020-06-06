موسى مصطفى موسى: ندعم الجهود المصرية لاستعادة الدولة الوطنية الليبية

أكد موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، دعمه للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بشأن عودة الاستقرار للشعب الليبي الشقيق وتمكينه من استعادته لدولته الوطنية ومؤسساتها، وعودة الدولة الليبية إلى المجتمع الدولي من جديد.

وشدد موسى في بيان، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، للحضور إلى القاهرة للتشاور في الأوضاع الأخيرة في ليبيا، للاتفاق على إعلان القاهرة.

‏وأضاف أن إعلان القاهرة خطوة هامة جاء في وقته للتصدي للتدخلات التركية المرفوضة في ليبيا، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه دولة عضو في الأمم المتحدة.

وناشد موسى مجلس الأمن التدخل بقوة لإنهاء الوجود التركي الإرهابي الميليشياتي من الأراضي الليبية، مطالبا البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية بالتحرك فورا لتفادي الآثار السلبية تجاه ما سيحدثه التدخل التركي في ليبيا، وتحويلها إلى سوريا ثانية وآثار ذلك البالغة على جميع دول الاتحاد.

ودعا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمساندة الجهود المصرية والتصدي بقوة لتلك لتصرفات الرئيس التركي راعي الإرهاب والميليشيات في المنطقة، والذي يسعى لأن يكون صاحب الكلمه العليا في ليبيا، محاولا تهديد الأمن القومي المصري.

وأدان الدور المشبوه الذي تلعبه القيادة القطرية من خلال المخابرات على الأرض، لتقاسم النفوذ مع تركيا في ليبيا، وداخل القبائل والعوائل الليبية والمساعدة في تنفيذ المخطط التركي المشبوه.