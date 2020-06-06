لجنة تعاين فنادق العلمين والسلوم تمهيدا لتشغيلها جزئيا

تابعت لجنة المرور على الفنادق السياحية بمطروح، أعمالها، بالتفتيش على الفنادق، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الموافقة على بدء التشغيل الجزئي.

وتفقدت، اليوم السبت، اللجنة عددًا من المنشآت والفنادق في مدينة العلمين والساحل الشمالى، وتبين توافر إجراءات مكافحة العدوى من أعمال رش وتعقيم، إضافة إلى الكشف الحراري على جميع المواطنين على بوابات الفنادق، إضافة إلى استخدام المطهرات وتعقيم الأيدا فى دورات المياه والاستقبال بكل فندق.

ورصدت اللجنة وجود عيادات طبية فى الفنادق الكبيرة "خمس نجوم"، وأطباء داخل العيادات يعملون على مدار 24 ساعة، للكشف على الحالات المشتبه فيها بأي أعراض.

كما انتقلت اللجنة إلى مدينة السلوم الحدودية، وتفقدت الفنادق والمنشآت السياحية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا بموقف كل فندق، ومدى تطبيقة والتزامة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من عدمه، تمهيدًا لاستخراج تصريح بإعادة تشغيل جزئي لهذة الفنادق.