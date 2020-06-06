لجنة المرور على مستشفيات العزل تتفقد 11 مستشفى بالدقهلية

واصلت لجنة المرور على المستشفيات المعنية بمواجهة فيروس كورونا بنطاق محافظة الدقهلية عملها لليوم الرابع، للوقوف على مدى كفاية الأطباء وأطقم التمريض والأدوية والمستلزمات بها.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي، ووكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، ووكيل إدارة الشئون القانونية.

وزارت اللجنة، اليوم، مستشفيي دكرنس العام والصدر بدكرنس، للوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة، وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا الأسرّة اللازمة للمرضى، ليصل بذلك عدد المستشفيات التي زارتها اللجنة إلى 11 مستشفى.

وانتهت اللجنة من المرور على مستشفيات المنصورة التخصصي، وسندوب للتأمين الصحي، وصدر وحميات المنصورة، والمنصورة الدولى، وكذلك 3 مستشفيات بالسنبلاوين، ومستشفيات بلقاس وجمصة وشربين، فيما تضم مستشفيات الفرز التي خصصتها وزارة الصحة 28 مستشفى بالدقهلية.