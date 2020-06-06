نائبا محافظ القليوبية يتفقدان مستشفيات العزل

تفقدت إيمان ريان، والدكتور مهندس سمير حماد نائبا محافظ القليوبية مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى بنها التعليمي بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى وعلي إمام، نائب رئيس مدينة بنها وتم المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل كما تم تفقد صيدلية المستشفى.

وأكدت توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج فضلا عن تفقد القسم الداخلي بالعزل وأيضا سكن الأطباء وتم التأكيد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كما تم التشديد على تنظيم عملية دخول المرضى لمنع التزاحم والاختلاط بين المصابين وغيرهم، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

ثم توجهت لتفقد مستشفى حميات طوخ بحضور محمد ياسين نائب رئيس المدينه وتلاحظ وجود الاطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية وتلاحظ توافر الادويه والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها وتقدم الخدمة بكفاءة عالية وذلك بحضور الدكتور مجدى عبدالبديع مدير المستشفي والدكتورة ابتسام طارق مساعد المدير، وقد تم المرور على قسم الاستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة.

كما تم المرور على مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة حيث يوجد بها 65 غرفة بإجمالى 100 سرير منهم 16 سرير عناية مركزة بالاضافه إلى أنه تم تفقد قسم الاشعه بالمستشفى و قسم العزل وغرفه الفرز وذلك بحضور الدكتور عيد العطار مدير مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة والدكتور أحمد سعيد علام مدير الشئون العلاجية

وأختتمت الجولة بتفقد مستشفى ناصــر العام حيث تم تفقد قسم الرعاية والاشعه والصيدلية والتأكد من توافر أدوات الوقايه للطقم الطبي.

واستمعا نائبا المحافظإلى الأطقم الطبية والمشاكل التي تواجههم بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.