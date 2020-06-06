بومبيو: الصين تحاول استغلال قضية جورج فلويد سياسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين تحاول استغلال قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها.

وكتب على "تويتر"، اليوم، "محاولات الحزب الشيوعي الصيني لاستغلال، موت جورج فلويد بطريقة مأساوية، سوف تفشل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "بينما تحاول الصين فرض سياساتها، في أفضل الأوقات، دون مبالاة، تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية الحرية حتى في أصعب الأوقات".

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".