رئيس عربية النواب يشيد بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

أشاد أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس السيسي "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي لمساندة القضية الليبية والحفاظ على الشعب الليبي ووحدة أراضيه مشيرا إلى أن الإعلان يستهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية دعم ليبيا والحفاظ على مقدرات وثروات شعبها وأرواح الشعب.

وأكد رسلان لـ"الوطن" أن الرئيس تحدث بلغة صارمة وحاسمة عبر بها عن الموقف المصري بشأن الأزمة الليبية، ودعم الدولة المصرية لليبيا بهدف إعلاء إرادة الشعب الليبي في الاستقرار وبناء، دولته.

وقال إنه يدعم المبادرة بهدف إنهاء العنف في ليبيا والتأسيس لبداية جديدة وعودة الحياة الطبيعية إلى الأراضي الليبية وإنهاء النزاع والصراع المسلح.