داليا يوسف: "إعلان القاهرة" يؤكد عودة مصر للريادة في المنطقة

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الرئيس السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، يعكس نجاح مصر في استرداد دورها الإقليمي والدولي في إدارة السياسات الخارجية وتأثيرها على إقليمها.

ولفتت يوسف، في بيان لها، إلى أن دعم مصر للشعب الليبي نابع من تأكد مصر بأهمية الحفاظ على الأمن القومي الليبي، لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، منوهة بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في الوصول لحلول سلمية تحافظ على استقرار وأمن الدولة الليبية.

وأكدت أن الدولة المصرية تجمعها بشقيقتها ليبيا مصالح مشتركة متشعبة، ترجع إلى تاريخ كبير، يستوجب الدعم والتدخل لحل الأزمة حفاظا على وحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على مقدرات شعبها.

ودعت عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، لدعم مبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية، والوصول إلى حلول سلمية تصب في إصلاح الدولة الليبية واسترداد الاستقرار والأمن ودعم الأشقاء العرب.