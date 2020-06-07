حظك اليوم الأحد 7-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب من الصعوبة أن يثق في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.