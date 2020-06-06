عاجل.. الجيش الليبي يهاجم "ميليشيات تركيا" شرق مصراتة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، في بيان، أن قوات الجيش تشن هجوما مضادا على المليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة شرق مصراتة.

وأوضح البيان أن الهجوم المضاد يأتي بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل المقاتلات الحربية التابعة للجيش الليبي، والتى لازالت تقدم غطاءً جويا وفي الدعم الناري للقوات البرية.

يأتي هذا في وقت تحاول الميليشيات والقوات التابعة لحكومة فايز السراج والمدعومة من تركيا التقدم شرق نحو مدينة "سرت" الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.