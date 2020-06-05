حقنا للدماء.. الجيش الوطني الليبي ينسحب من ترهونة

دخلت قوات الوفاق إلى مدينة ترهونة دون اشتباكات، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني منها بأوامر من القيادة العامة.

وأكدت مصادر لقناة "218" الليبية، أن قوات الوفاق دخلت منذ الصباح جميع أحياء المدينة وشوارعها بعد أن حاصرتها بالكامل، ومهدت دخولها بعد السيطرة على مناطق الداون والمصابحة ومثلث القومة.

وأشارت ذات المصادر إلى وصول كتائب الجيش الوطني والقوة المساندة والأجهزة الأمنية والشرطية المنسحبة من ترهونة إلى الجفرة.

واستبق الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو دخول قواتهم بنداء إلى مشايخ وأعيان ترهونة بأن يكونوا سببا في حقن الدماء، وذلك بإخراج قوات الجيش من المدينة.

وعلمت 218 من مصادر نقلا عن الهلال الأحمر بني وليد أن ما يزيد على 5000 عائلة نازحة وصلت المدينة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع احتقان الأوضاع في ترهونة.