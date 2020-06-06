الجندي يدافع عن عمر هاشم: "بيقف على المنبر من قبل ما اللي بيهاجموه يتولدوا"

دافع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الشيخ أحمد عمر هاشم، بعدما انتقداه لدعوته لمرضى المسلمين فقط في خطبة الجمعة أمس.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "ده عاوز يزرع فتنة في المجتمع، دي تلاكيك، لو واحد دعا لأمه يبقى بيدعي على أم واحد تاني؟! طب انت مال أمك، واحد بيدعي لأمه، ما تدعي لأمك".

وأضاف الجندي: "ولما واحد يقول يا رب أكرم المسلمين، يبقى بيدعي على المسلمين؟! ما المسلم يدعي للمسجد والمسيحي يدعي للكنيسة والليلة تعدي، وميبقاش في حساسية، المشكلة إن اللي أثار القضية دي واحد مسلم، وده يورينا ضحالة العقلية التي تتناول الذي ما يسمى بالعلمانية والحداثة إلا من رحم ربي".

وتابع: "أحمد عمر هاشم بيقف على المنبر قبل ما والدتك يجيلها الطلق في حضرتك وتخلفك، كان يقود الأمة والمجتمعات، هو رجل لا يبارى في الخطابة والعلم، من أنت لكي تنتقص من قدر عالم كهذا؟!".

وأتم: "لو كنت عارف لغة عربية كنت عرفت إن هذا اللفظ يفيد العموم، لأن المسلم من سلم الناس لسانه ويده".