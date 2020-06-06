"الثقافة" تطلق عروض "اضحك فكر" و"باليه زوربا" على يوتيوب الأحد والاثنين

ضمن فعاليات مبادرة "الثقافة بين إيديك" تبث وزارة الثقافة الساعة 9 مساء الأحد 7 يونيو، على قناتها بيوتيوب، عرض الباليه العالمي الشهير زوربا، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، بمشاركة كورال أكابيلا، ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل.

باليه زوربا وضع موسيقاه المؤلف اليوناني ميكس تيودوراكس، وصمم رقصاته لوركا ماسين، وتدور أحداثه في فصلين داخل إحدى قرى اليونان، وتحكي عن الرحالة اليوناني زوربا، الذي يعشق الحياة وتعشقه النساء، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ"أورتانس" قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ، ما يترك بداخله حزنًا كبيرًا، لكن صديقه جون، الذي فشل أيضًا في الحصول على قلب محبوبته مارينا، يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا.

وقُدم باليه زوربا لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971، وحينها شاهده 200 متفرج، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998، وحقق العرض أعلى معدلات الحضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988، كما طاف مسارح أكثر من 15 دولة وشاهده 2 مليون متفرج.

وتبدأ الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تدشين فعاليات برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر – اعرف"، الذي ينفذه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلًا في فرقة مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ويستلهم عددا من القصص القصيرة للمؤلف الروسي العالمي أنطون تشيكوف، وذلك الساعة 9:30 مساء الاثنين 8 يونيو، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، حيث يقوم الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، بالتعريف بتشيكوف، وإلقاء الضوء على منهجه وأسلوبه.

وقال الفنان سامح بسيوني، إنّ برنامج "اضحك - فكر – اعرف"، يضم مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من أعمال تشيكوف، مشيرًا إلى أنّ مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 إلى 50 دقيقة، ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمي من خلال أحد الرموز الفنية المصرية البارزة كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.