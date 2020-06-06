خليك في البيت.. الشباب والرياضة تقدم دورة أساسيات العمل الحر "أون لاين"

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، ومنع التجمعات، من خلال دعم الفئات الصغيرة في السن، حيث نظمت الإدارة المركزية للطلائع، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دورة العمل الحر، من خلال منصة "طور و غير".

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، تفاصيل الدورة، وطريقة التسجيل، والمواعيد المتاحة، وفقا لما نشرته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

محتوى دورة العمل الحر المقدمة عبر منصة "طور وغير"

خلال الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، فقد الكثير من السكان دخلهم، أو فرص عملهم، مما دفع البعض إلى اللجوء للعمل الحر عبر الإنترنت، خلال فترة التواجد بالمنزل، لتعويض النقص في دخلهم المادي، بالإضافة إلى ملايين البشر الذين يستغلون العمل الحر من خلال الإنترنت باعتباره واحدا من أهم مصادر الدخل في الوقت الحالي، وتتضمن دورة أساسيات العمل الحر المقدمة عبر منصة "طور وغير"، عدة محاور هي:

ـ أساسيات ومفاهيم العمل الحر.

ـ كيفية استغلال المهارات للعمل بشكل حر على الإنترنت.

ـ أهم المنصات الخاصة بالعمل الحر في الوطن العربي.

ـ طريقة تقييم خدمتك من حيث الجودة والسعر لتحقيق أكبر عائد.

ـ تنظيم الوقت والمجهود من أجل تحقق أفضل معدل انجاز.

مواعيد دورة أساسيات العمل الحر

ـ يوم الخميس 11 يونيو 2020، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1:30 ظهرا، فترة صباحية.

ـ من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7:30 مساء، فترة مسائية.

طريقة الاشترك في التدريب

ـ يمكنك الاشتراك في دورة أساسيات العمل الحر من خلال الضغط هنا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع الكورسات المقدمة مجانية تماما، وبعد التدريب يحصل الدارس على شهادة إلكترونية معتمدة من ميكروسوفت.