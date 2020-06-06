3 حوادث في 9 شهور.. إنشاء مطب صناعي أمام صيدلية بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع إدارة المرور، لإنشاء مطب صناعي أمام صيدلية "البسطويسي" بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك لتكرار حوادث تصادم السيارات بها، وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

جاء ذلك استجابة لمناشدة أهالي منطقة محمد فتحي وشارع الثانوية، بإنشاء مطب صناعي لتجنب الحوادث في المنطقة، ومنع رعونة أصحاب السيارات.

يذكر أن الصيدلية شهد 3 حوادث في غضون 9 شهور، آخرها الأسبوع الماضي عندما اصطدمت سيارة بالحاجز الحديدية للصيدلية، وفي يوم 7 مايو الماضي أصيبت طالبتان وسيدة في اقتحام سيارة للصيدلية وانقلابها بداخلها، وتسبب ذلك في أضرار مادية كبيرة لصاحب الصيدلية، بخلاف حادث آخر في شهر نوفمبر الماضي، وتسبب في مصرع شخص وتحطيم سيارتين.