"ربطته في العمود عشان يتوب".. اعترافات شاب عذَّب لصا وفضحه على فيسبوك

" ربطت الحرامي في العمود عشان يكون عبرة لغيره وكمان عشان يتوب عن السرقة".. تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة استعراض القوة ضد لص وقررت حبسه على ذمة التحقيق كما قررت حبس اللص أيضا بتهمة السرقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وجدد قاضي المعارضات حبس اللص وإخلاء سبيل الشاب بضمان محل إقامته على ذمة القضية.

"أنا نشرت الفيديو على الفيسبوك، أنا ربطت الحرامي بس والناس صورتني وأنا بربطه في العمود ونشرت الفيديو" بهذه الكلمات واصل الشاب اعتراف في تحقيقات النيابة مدعيا أنه لم يرتكب جريمة وأنه لجأ إلى هذه الحيلة حتى يتوقف اللص عن هذا النشاط بعد فضيحته.

ومن جانبه اعترف اللص بجريمته وأنه كان يحاول سرقة هاتف الشاب لكنه سقط في أيدي المارة الذين ساعدوا صاحب الهاتف في الإمساك به.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص مُكبلا بأحد الأعمدة وقيام آخر بالتعدى عليه بالضرب.

الواقعة تعود لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية بتمكن عدد من أهالى إحدى المناطق بدائرة قسم أول المنصورة، من ضبط لص أثناء شروعه فى سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء سيره بالمنطقة محل البلاغ، وقيام آخر "مشرف مبيعات" بتكبيله بأحد الأعمدة والتعدى عليه بالضرب، حيث تم ضبط الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.