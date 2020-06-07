فريق عمل المصرف المتحد يتبرع بأجهزة طبية لمستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء

قام فريق عمل المصرف المتحد بالتبرع بـ4 أجهزة طبية لمستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تتضمن جهاز رسم قلب وجهاز مولد أكسجين و3 نيبيلايزر و100 جهاز فيس شيلد، وذلك إيماناً منهم بدورهم فى التنمية والمساندة المجتمعية، وتسلم الأجهزة نادر عشماوى، سكرتير محافظ جنوب سيناء، وجيهان أبوحسين، رئيس إدارة التنمية المجتمعية «إيثار»، وفريق عمل المصرف المتحد.

توجه أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، برسالة شكر وتقدير لمبادرة فريق عمل المصرف والحملة الداخلية التى نظمتها إدارة «إيثار» للتنمية المجتمعية، لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، موضحاً أن التكافل الاجتماعى سمة رئيسية للمجتمع المصرى لتحقيق العدل والتعاون وقت الأزمات والكوارث.

وأضاف «القاضى» أن هناك تعاوناً مثمراً بين المصرف المتحد ومحافظة جنوب سيناء فى العديد من المجالات، حيث قام المصرف بدعم الشباب السيناوى بإنشاء ملعبين رياضيين بمنطقة سانت كاترين، وتنمية الحرف اليدوية بتنظيم عدة معارض للتسويق للمنتجات السيناوية، وكذلك إقامة مسابقة القرآن الكريم لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء لغرس مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامى الوسطى.

وتابع أن المصرف قام بالكشف عن مسببات العمى لأطفال المدارس بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مؤسسة صنّاع الخير، بجانب حملة للتوعية بطرق الاكتشاف المبكر لمرض السرطان للسيدات بالتعاون مع مؤسسة «بهية»، وتوزيع الأدوات والمطهرات اللازمة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، كما ساهم المصرف بأعمال الإغاثة لمتضررى أزمة السيول التى عانت منها جنوب سيناء.