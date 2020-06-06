توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا وشبورة مائية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 7 وحتى 9 يونيو الحالي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، ورياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة نهارا، مائل للبرودة ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارا، لطيف ليلا.

ويكون هناك أمطار خفيفة ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الاثنين، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدله تنشط أحيانا، على بعض المناطق، شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة الخفيفة صباحًا على بعض المناطق.

فيما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا يوم الثلاثاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأحد 7 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

طقس الاثنين 8 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 9 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42والصغرى 27.