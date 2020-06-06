سحب رخص 15 سيارة بالغربية بسبب الكمامة

أنهى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل، جولته بمدينتي السنطة وزفتى، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، سحب 15 رخصة من قائدي السيارات لعدم ارتداء الكمامة، ومخالفة القرارات الصادرة بهذا الشأن، ووجه بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الري لتطهير مصرف أمام قرية نهطاي زفتى، ومصرف إمام قريه كفر الشرفا السنطة.

وخلال جولته، تفقد "رحمي" منافذ بيع الكمامات بالسنطة للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع منفذين تابعين لحزب مستقبل وطن، ومنفذ تابع للقوات المسلحة المسلحة ممثلًا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وشدد المحافظ على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة، ورصد تعديات البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها فورًا.