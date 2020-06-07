المشروعات الخضراء تستحوذ على 36.7 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2020/ 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021، وذلك بغرض بحث إمكانية إدراجها ضمن مبادرة «السندات الخضراء» التى تستهدف الحكومة إطلاقها لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالى الجديد تُقدر بنحو 691 مشروعاً، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومُدرَج لها اعتمادات بحوالى 36.7 مليار جنيه فى خطة 2020/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، فضلاً عن إمكانية استغلال حصيلة إصدار السندات الخضراء فى تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية فى السنة التالية لتاريخ الإصدار.

ويتنوع الهيكل القطاعى للمشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالى الجديد، إلى مشروعات قطاع النقل التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاعتمادات المدرجة بالخطة بنسبة 50%، ومشروعات قطاع الإسكان التى تستحوذ على نسبة 30%، ومشروعات قطاع الكهرباء بنسبة 9%.

وتتركز النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء بمحافظة القاهرة بعدد مشروعات يبلغ 23 مشروعاً باعتمادات تبلغ نحو 9.7 مليار جنيه وبنسبة 27%، تليها محافظة الجيزة بـ36 مشروعاً باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه وبنسبة 24%، وفى المركز الثالث تأتى محافظة دمياط بـ16 مشروعاً باعتمادات تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه وبنسبة 4.2%.