السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية

رحبت المملكة العربية السعودية، بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية، وأعلنت في بيان، تأييد دعوة الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين.

وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو لوقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.

وحثت جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية.