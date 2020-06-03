نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل موسكو لإجراء محادثات

ذكرت وسائل إعلام روسية أنّ نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أحمد معيتيق، وصل موسكو اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

وأفادت وكالة "نوفوستي" شبه الرسمية بأنّ معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبيل المفاوضات المقرر أن يجريها في مقر الخارجية الروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتأتي الزيارة في أعقاب اتصال أجراه معيتيق الاثنين الماضي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأعلنت السفارة الأمريكية في بيان أصدرته أمس أنّ المسؤولين بحثا في الاتصال أفق العودة إلى صيغة "5+5" واستئناف الحوار السياسي بغية تسوية النزاع في ليبيا.

وشدد نورلاند، حسب البيان الأمريكي، على أنّ "الحوار مفتوح أمام الأطراف الليبية المستعدة لنزع السلاح ورفض التدخل الأجنبي والتوحد عبر الوسائل السلمية".

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنّ رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، سيتجه إلى أنقرة غدا، حيث يستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.