"القاهرة" يُتيح الاشتراك في الخدمات الذكية عبر موقعه الإلكتروني

أعلن بنك القاهرة حصوله على موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات وخدمات الموبايل البنكى، ويُتيح البنك للعملاء إمكانية الاشتراك لأول مرة فى خدمات الإنترنت البنكى ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش» عبر التطبيق، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التى تستهدف تفعيل وزيادة استخدام الخدمات الرقمية، وتسهيلاً على العملاء فى القيام بمعاملاتهم المصرفية دون الحاجة للتوجه للفرع.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، زيادة نسبة الإقبال على استخدام خدمة الإنترنت البنكى كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية منذ بداية ظهور فيروس كورونا، حيث ارتفعت طلبات العملاء للاشتراك فى خدمة الإنترنت البنكى خلال الربع الأول من العام الجارى لتفوق نسبة 100%، بما يعكس مدى وعى العملاء بأهمية التحول الرقمى وتقليل التوافد على الفروع فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك خطوات التقديم للاشتراك فى الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكترونى دون الحاجة للذهاب للفرع، ويستطيع العميل من خلال الخدمة القيام بمعظم الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك، كما يُتيح اشتراك عملائه فى محفظة الهاتف المحمول وذلك بتحميل تطبيق قاهرة كاش وتشغيله عبر الموبايل، أما بالنسبة للأفراد غير العملاء فيمكنهم الاشتراك فى الخدمة لمدة 3 أشهر لحين الذهاب إلى أقرب فرع للبنك لملء الاستمارة الخاصة بتقديم الخدمة.

ويتيح البنك أيضاً إمكانية التسجيل فى خدمة محفظة قاهرة كاش للتجار باستخدام رمز «QR code»، وذلك من خلال استكمال التاجر لجميع بياناته على الموقع الإلكترونى، على أن يقوم مندوب البنك بزيارة العميل خلال 7 أيام عمل لاستيفاء المستندات المطلوبة والحصول على توقيع العميل لتفعيل المحفظة، وإتمام عملية التسجيل والاستفادة من الخدمة التى تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من العملاء والتجار عبر الهاتف المحمول.