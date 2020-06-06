للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. الجندي: غشاء البكارة ليس له علاقة بالشرف

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن غشاء البكارة، وعلاقته باستقامة الفتيات.

وقال "الجندي" خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "إسألوا أي دكتور هل الغشاء له علاقة بالاستقامة وبالأخلاق الحميدة؟ طبعا ليس له علاقة إطلاقًا".

وتحدث عن موقف الفقهاء من هذا الأمر: "اقروا يا جماعة عشان متسبش الرعاع والقطيع يحاولوا يشوشوا على معلوماتك".

وتابع "الجندي": "إحنا أنقذنا آلاف النساء اللواتي ظلمن، وكم امرأة قتلت خاصة في الصعيد، وانت عارف يعني إيه الشرف بالنسبة للصعايدة، وكام امرأة قتلت ظلمًا لعدم دراستهم بطبيعة هذا الغشاء، وكم امرأة اتهمت في شرفها لعدم وجود هذا الغشاء".

وتابع: "لدرجة انهم فاكرين إن ربنا عامل علامة جودة للمرأة، ومش عامل علامة جودة للرجل، ودي اسمها ذكورية في الفقه، وإنك تتصور إن ربنا منحاز للرجل مش للمرأة".

وتساءل الجندي: "أنا عايز اسأل كل أب وكل أم، هل اللي هيمنع بنتك من الانحراف غشاء ولا التربية؟ غشاء ولا دين؟ غشاء ولا ضمير؟ وإيه اللي هيمنع البنت من الانحراف؟ دينها وضميرها وتربيتها ولا الغشاء؟"، مضيفًا: "إنتي بتربي بنتك على غشاء ولا بتربي بنتك على شرف وخلق وطهارة؟".