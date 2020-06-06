خالد الجندي: مفيش حاجة في الشرع اسمها غشاء البكارة.. ده فلكولور شعبي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يوجد شيء اسمه "غشاء البكارة" في الشرع.

وقال "الجندي" خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،: "الكلام ده فلكولور شعبي مش ديني، ولذلك لم يرد في القرأن ولا في السنة، واسألوا الأزهر، واسألوا دار الافتاء".

وأوضح أن البكارة هي أولية الشيء، وهي استخدام الشيء لأول مرة، وأن الفقيه ابن عابدين، من فقهاء الأحناف، عرفها بأنها اسم لفتاة لم تجامع بنكاح ولا غيره.

وأضاف "الجندي": "تخيل الراجل ممكن يكون بكرا؟ والنبي بيقول إن خديجة تزوجتني بكرًا، يعني مكنش متجوز قبل كده".