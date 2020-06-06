رغم تحويلها لعزل.. تشغيل وحدات الغسيل الكلوي في مستشفى قنا العام

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه تم اختيار مستشفى قنا العام ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بجانب استمرارها في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي للكبار، ووحدة الغسيل الكلوي للأطفال وحضانات الأطفال.

وتفقد نائب المحافظ خلال زياته للمستشفى أقسام العزل والعناية المركزة والاستقبال، واطمئن من الأطباء على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، لافتًا إلى تخصيص 180 سريرًا بالمستشفى لعزل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و21 سرير عناية مركزة، و5 اسرّه مزودة بماكينات الغسيل الكلوي للمصابين بالفيروس من مرضي الكلى.