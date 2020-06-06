نقل مدير مستشفى الأقصر العام لنزل الشباب بعد إصابته بكورونا

استقبلت المدينة الشبابية المخصصة لعزل مصابي كورونا بمدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم، الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، تمهيدًا لبدء العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا خلال ممارسة عمله بالمستشفى.

وكان مدير مستشفى الأقصر العام، بدأ عزله عقب ظهور نتيجة مسحته الطبية مؤخراً بإيجابية إصابته بفيروس كورونا، ليقرر عزله لحين الشفاء التام ومعاودة العمل من جديد بموقعه لخدمة الأهالي والمرضى والمصابين.

إيجابية التحاليل المعملية لـ"عمر" جاءت عقب المسحات الدورية لكافة الفرق الطبية التي تتعامل مباشرة مع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا والمصابين بالفعل، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، فظهرت نتيجته وعدد من الأطباء وفنيين الأشعة والتحاليل في مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي بإيجابية المسحات دون ظهور أعراض، وتقرر نقلهم للعزل الصحي لحين الشفاء ومعاودة العمل من جديد.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام أنه بصحة جيدة تماما ويتلقى العلاج اللازم لحين انتهاء فترة عزله والوصول لمرحلة الشفاء التام، حيث يتابع العمل مع قيادات مستشفى الأقصر العام أولاً بأول بصورة طبيعية.