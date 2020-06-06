يعالج مضاعفات الإصابة بـ كورونا.. معلومات عن عقار "ليفيليماب" الروسي

حرصا على محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصبح شبحًا تخشاه دول العالم، أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بالوباء التاجي الفتاك باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب).

وذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم، أن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في إنقاذ حياة المرضى.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن عقار "إيلسيرا" فيما يلي:

- هو عقار روسي المنشأ.

- يعالج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى.

- هو الدواء الثاني الذي يتم تسجيله في روسيا بشكل عاجل.

- تنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية "بيوكاد".

- الاسم التجاري لدواء ليفيليماب هو (Ilsira).

- يعالج رد الفعل الالتهابي المفرط للجسم عند دخول الفيروس، الذي يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، واشتداد العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

- يحمي من "عاصفة السيتوكين"، وهو أمر مهم للغاية في علاج كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة كورونا المستجد، وهو عقار "أفيفافير".