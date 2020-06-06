معدل مبيعات السيارات يرتفع في 2020 بنسبة 32.73% مقارنة بـ2019

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير الشهر الرابع من العام الجاري لشهر أبريل، والذي أوضح ارتفاع معدل مبيعات السيارات خلال بداية عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات السيارات خلال بداية 2020 بنسبة 32.73% ، بمبيعات وصلت إلى 61837 وحدة، عن العام الماضي 2019، بمبيعات وصلت إلى 46589 وحدة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) بنسبة 37% بمبيعات 42863 وحدة خلال 2020، مقارنة بنفس المدة من عام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 31349 وحدة، وأوضح التقرير أرتفاع مبيعات مركبات (الأوتوبيس) بنسبة 91.6% خلال المدة المحددة من عام 2020 بمبيعات وصلت إلى 8628 وحدة، مقارنة بـ2019 حيث وصلت المبيعات إلى 4504 وحدات.

وأشار التقرير إلى انخفاض بسيط في مبيعات الشاحنات خلال عام 2020 بمبيعات وصلت إلى 10346 مركبة، مقارنة بـ2019 حيث وصلت مبيعاته إلى 10736 مركبة.