رامي جمال: مبروك لطلبة الإعدادية والثانوي.. وعقبال الجامعات

هنأ المطرب رامي جمال، طلاب الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنجاح.
وكتب "جمال" عبر حسابه على تويتر: "ببارك لكل الطلاب اللي نجحوا سواء في 3 إعدادي أو 1 و2 ثانوي، مبرووك ومليون مبرووك، سنة صعبة وعدت على خير، نقفل عليها خلاص، وعقبال طلبة 3 ثانوي، حبايبي اللي بدعيلهم من كل قلبي إنهم يعدوا السنة دي على خير، لأن حقيقي الأزمة صعبة على الكل".
وأضاف: "وتكون قرارات الوزير بكرة ان شاء الله، كلها في صالحهم، وأخيراً بقى طلاب الجامعات سواء اللي عندهم أبحاث أو اللي آخر سنة وعندهم امتحانات، الله يعينكم ويكلل تعبكم وصبركم بالنجاح والتخرج إن شاء الله، معلش الحياة صعبة في كل مراحلها سواء في الدراسة او بعد التخرج".