رامي جمال: مبروك لطلبة الإعدادية والثانوي.. وعقبال الجامعات

هنأ المطرب رامي جمال، طلاب الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنجاح.

وكتب "جمال" عبر حسابه على تويتر: "ببارك لكل الطلاب اللي نجحوا سواء في 3 إعدادي أو 1 و2 ثانوي، مبرووك ومليون مبرووك، سنة صعبة وعدت على خير، نقفل عليها خلاص، ‏وعقبال طلبة 3 ثانوي، حبايبي اللي بدعيلهم من كل قلبي إنهم يعدوا السنة دي على خير، لأن حقيقي الأزمة صعبة على الكل".

وأضاف: "‏وتكون قرارات الوزير بكرة ان شاء الله، كلها في صالحهم، ‏وأخيراً بقى طلاب الجامعات سواء اللي عندهم أبحاث أو اللي آخر سنة وعندهم امتحانات، الله يعينكم ويكلل تعبكم وصبركم بالنجاح والتخرج إن شاء الله، ‏معلش الحياة صعبة في كل مراحلها سواء في الدراسة او بعد التخرج".