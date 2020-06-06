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"العاملين بالصحافة والإعلام": إصابة الأمين العام للنقابة بكورونا

"البدوي": نشكر كرم جبر على سرعة التدخل ونقل "عادل طه" إلى المستشفى

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حسام حربى
10:51 م | السبت 06 يونيو 2020
كرم جبر

كرم جبر

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، منذ قليل، إصابة عادل طه الأمين العام للنقابة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مجدى البدوي رئيس النقابة العامة، لـ"الوطن"، إنه فور علم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بما تعرض له الزميل من إصابته بالفيروس، قام على الفور بتقديم المساعدة في نقل "طه" إلى المستشفى لإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، وتلقي العلاج واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وتمنى "البدوي" الشفاء العاجل لعادل طه، موجهًا التحية والشكر لكرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، لسرعة التجاوب مع حالة الزميل.